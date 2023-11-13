استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



- وجاءت الأسعار كالتالي:





استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 66 إلى 70 جنيها للكيلو.

وثبت سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 20 إلى 60 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيلية ليتراوح بين 40 إلى 200 جنيه للكيلو.

واستقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 75 إلى 115 جنيها.

وستقر سعر سمكة موسي ليتراوح بين 130 إلى 270 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 جنيه و320 جنيها.

واستقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 210 جنيهات للكيلو.

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 65 إلى 85 جنيها.

وثبت سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 410 إلى 480 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 85 إلى 175 جنيها.

وثبت سعر السمك البوري ليتراوح بين 85 إلى 105 جنيهات.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 60 إلى 90 جنيها.