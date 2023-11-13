روما تحتفل بالرسام الهولندي إيشر بتركيز على تواجده في إيطاليا

وصل الرسام الهولندي موريتس كورنيليس ايشر (1898 – 1972) إلى روما قبل مئة عام بالضبط، ويتم تكريمه الآن بمعرض كبير في العاصمة الإيطالية.



وكان يطلق على إيشر وهو أحد أشهر رسامي الجرافيك العالميين المعروف بألعاب المنظر والمتاهات، "رسام المستحيل".



ويمكن للزوار المجيء ورؤية 300 من أعماله في قصر بونابرت الذي يقع في وسط المدينة التاريخي في معرض يستمر حتى إبريل 2024.



وإحدى نقاط تركيز المعرض هو الطريقة التي صاغت بها إيطاليا أعمال إيشر.



ولد الرسام في ليوفاردن بشمال هولندا في 1898، وعاش في الجنوب في أرنهيم. والتحق بكلية الهندسة المعمارية والفنون الزخرفية في هارلم ولكنه سرعان ما توقف عن دراسة الهندسة المعمارية وسافر بدلا من ذلك.



وفي نوفمبر 1923 انتقل إلى روما. وعاش هو وزوجته جيتا في منطقة مونتيفردي فيكيو، فوق المركز على الجانب الآخر من نهر التيبر. وتشير المنازل هناك إلى كيفية ظهور شغفه بالسلالم التي لا نهاية لها.



وفي الطابق العلوي من منزله في بروريو، رسم إيشر إحدى أشهر لوحاته وهو بوروتريه شخصي وبيده كرة زجاجية. ويظهر الانعكاس رجل يرتدي ملابس رسمية في الاستوديو الخاص به.



أمضى آل إيشر أكثر من 10 سنوات في روما، وأنجبا ولدين هناك.



ومع تزايد الفوضى السياسية في منتصف الثلاثينيات، انتقلوا إلى سويسرا، ثم إلى بلجيكا ثم عادوا إلى هولندا، حيث توفي إيشر في عام 1972.



كما يركز معرض روما على كيفية مواصلة إيشر صياغة ثقافة البوب والإعلان حتى اليوم.