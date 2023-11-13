مقتل 8 عناصر موالين لإيران في غارات جوية أمريكية بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران جراء غارات جوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، في شرق سوريا.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن: "خلال الساعات القليلة الماضية، ارتفع عدد القتلى من الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور، إلى ثمانية".

وأشار المرصد إلى أن الضربات الجوية استهدفت مستودعات أسلحة وذخيرة ومنصة إطلاق صواريخ، بالقرب من الحدود السورية-العراقية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مساء أمس الأحد، إن القوات الأمريكية "شنت ضربات دقيقة" على مواقع في شرق سوريا "ردا على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا".

وتابع أوستن "المنشآت التي تم استهدافها في منطقة دير الزور، كان يتم استخدامها من قبل الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة لإيران.

ومنذ السابع من الشهر الماضي، شنت المقاومة الإسلامية في العراق هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا ردا على دعم واشنطن لإسرائيل في هجماتها على قطاع غزة.

كما شنت المقاومة الإسلامية هجومين على مدينة أم الرشراش (إيلات) الإسرائيلية بطائرات مسيرة.

وأعلن البنتاجون مؤخرا، أن عدد الهجمات التي استهدفت قواعده في سوريا والعراق بلغ أكثر من 45.