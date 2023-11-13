أبو عبيدة: تدمير 20 دبابة ومدرعة إسرائيلية في مناطق التوغل بغزة

قال أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن المقاومة نجحت خلال الساعات الـ48 الأخيرة، من تدمير 20 آلية عسكرية بين دبابة ومدرعة بشكل كلي وجزئي في مناطق توغل الاحتلال.



وأضاف في كلمة مُسجلة، مساء الاثنين، أن المقاومة هاجمت بنايات تحصن فيها جنود الاحتلال بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف المضادة للأفراد.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات المقاومة في كل خطوة تخطوها، مؤكدا أن توغُّل الآليات تحت وقع التدمير والقصف العشوائي وإطالة أمد الحرب سيُكبد الاحتلال مزيدا من الخسائر وسيكون ثمنه باهظا.

وأوضح أن المقاومين ينفذون عمليات الرصد والاقتراب من آليات الاحتلال وأماكن تحصن جنوده.

وأكّد أن المقاومين يناورون في كل مناطق التوغل ويوجهون ضربات للاحتلال عبر تفجير دباباته ومدرعاته ومهاجمة نقاط تحصن جنوده في بعض البنايات.