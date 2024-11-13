وزير الخارجية والهجرة يؤكد في اتصال هاتفي بمفتي لبنان دعم مصر الكامل لبيروت

خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية والهجرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت في إطار الدعم المصري للبنان على المستويين الرسمي والشعبي ومساعي وقف العدوان على لبنان، تواصل سيادته مع سماحة الشيخ عبداللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية.

وأكد دعم مصر الكامل للبنان في ظل الظروف الحالية، وتناول مع سماحته جهود إنهاء الفراغ الرئاسي وتخفيف الآثار الإنسانية لأزمة النزوح، وغيرها من الموضوعات المتصلة بعلاقة دار الإفتاء التاريخية بمصر والأزهر الشريف.

كما أكد أهمية تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية، مبديًا حرص مصر على سيادة لبنان ووحدته وعروبته وعلى بسط سلطته على الأراضي اللبنانية كافة، ودعم مؤسساته الرسمية، ورفض العدوان الإسرائيلي على لبنان.