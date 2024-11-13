وزير الخارجية: لا يمكن السماح باستمرار العدوان الإسرائيلي تحت أي مبرر أو ذريعة

قال د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تجري اتصالات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية؛ لضمان وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في أقرب وقت ممكن.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، على هامش وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، صباح الأربعاء، أن مصر تجري اتصالات يومية بالولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأشقاء في المنطقة العربية.

واستطرد: «لا يمكن السماح باستمرار هذا العدوان تحت أي ذريعة أو مبرر أو حجة، ومن جانبنا نتطلع إلى تحقيق الاستقرار في لبنان».

وأوضح أنه يجري اليوم مجموعة من اللقاءات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، ورئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط.

ولفت إلى أن «الهدف الأساسي من تلك اللقاءات نقل رسالة دعم كاملة من القيادة المصرية والشعب المصري إلى الأشقاء في لبنان، وتأكيد الحرص المصري على وقف العدوان في أقرب وقت».

وأشار إلى أن اللقاءات تهدف إلى الاستماع إلى رؤية كبار القادة والسياسيين اللبنانيين حول مجريات الأمور، وتكثيف الضغوط التي تمارسها مصر، بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية والأصدقاء في العالم الغربي والصين وروسيا والهند؛ لوقف العدوان وأعمال القتل الممنهجة.

ونوه بأن «أعمال القتل الممنهجة تتم وسط صمت مخجل من المجتمع الدولي، وعجز وشلل من جانب مجلس الأمن وكل آليات الأمم المتحدة».

وشدد على أن مصر ترفض أن يكون انتخاب الرئيس اللبناني شرطًا لوقف إطلاق النار، معقبًا: «نرفض أي إملاءات أو ضغوط خارجية في هذا الملف، أو أن يكون شرطًا لوقف إطلاق النار، نؤكد الملكية الوطنية اللبنانية للملف، وأن أي إملاءات خارجية مرفوضة شكلا وموضوعا ولن نقبل بها».