محكمة نمساوية تدين رجلا بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب التحية النازية

قضت محكمة نمساوية اليوم الأربعاء بسجن رجل (25 عامًا) لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة أداء التحية النازية وأداء نسخة عنصرية من أغنية شعبية. وأوضحت المحكمة في مدينة "ويلز" أن الرجل انتهك قانون حظر الرموز النازية في البلاد.

وقدم شهود أدلة على أن الرجل ومتهمين آخرين قاموا بغناء أغنية تحمل رسالة عنصرية تحت عنوان "ليخرج الأجانب"، مقتبسة من أغنية للمغني الإيطالي جيجي داجوستينو، في مدينة باد إيشل خلال إحدى ليالي يوليو.

وأكدت المحكمة أن المتهمين أظهروا تحية هتلر الشهيرة برفع اليد اليمنى، وهو ما يُعد انتهاكًا للقوانين النمساوية التي تمنع تمجيد رموز الحقبة النازية.

واعترف المتهمان، البالغين من العمر (25 عامًا) و(19 عامًا)، بذنبهما. ولم يُحكم على الشاب (19 عامًا) بالسجن، لكنه ملزم بالمشاركة في جولة إرشادية في معسكر الاعتقال النازي السابق في ماوتهاوزن، مثلما أُلزم المتهم الأكبر أيضًا.

من جهة أخرى، تمت تبرئة شاب (16 عامًا) بعد أن نفى ارتكابه أي إيماءات أو تعليقات متطرفة.