محمد صلاح: كارتيرون محظوظ لهذا السبب

تحدث محمد صلاح، لاعب نادي الزمالك السابق, والمدير الفني الحالي لفريق الترسانة، عن المباراة التي جمعت بين فريقي بيراميدز والزمالك، في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أمس، وانتهت لصالح الأخير بثنائية نظيفة.

وقال صلاح، في تصريحات تلفزيونية، أمس الخميس، عبر قناة "تايم سبورت": «الزمالك ظهر بشكل جيد أمام بيراميدز، اللاعبين نجحوا في السيطرة على مجريات المباراة، إعطاء كارتيرون الثقة للاعبيه كان له مردود كبير».

واستطرد: «كارتيرون بعث بشخصيته للاعبي الزمالك، وهو ما أظهر التجانس على اللاعبين، المدرب محظوظ لأنه درب في مصر من قبل ويعلم اللاعبين جيدًا ونجح في جعل كل لاعب يكتشف نفسه من جديد، كل لاعب الآن أصبح يؤدي لأنه يريد ان يستمتع».

وأضاف: «أنا وأيمن المزين "مدرب نادي طنطا" أكثر المدربين تصعيدًا للفرق من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى برصيد 4 أندية».

وأوضح: «لا يمكنني قول لا للزمالك في أي وقت، مرتضى منصور قالي لي في وقت سابق أنه (بيخاف عليا ومش عايز يحرقني)، التفكير الأول دائمًا داخل ميت عقبة في المدرب الأجنبي وذلك بعد تجربة حسام حسن».

وتابع: «أنا مع تواجد المدرب الأجنبي على رأس القيادة الفنية لناديي الأهلي والزمالك وليس المصري، لأن المدرب المحلي بيتأثر بالأحاديث التي تقال عن الفريق في وسائل الاعلام».

وحول رأيه في تعاقد نادي الزمالك مع كارتيرون، قال: «تغيير المدربين بنسبة تصل إلى 90% يرد بنتيجة إيجابية على الفريق، في حالة الاتفاق بين المدرب والنادي، وهذا ينطبق على الفرق الكبيرة التي لا تحب الهزيمة، وهذا ما حدث بين ميتشو وإدارة الأبيض».

واستكمل: « في البداية لم اتقبل فكرة رحيل "ميتشو"، خصوصًا وأنه حصل على بطولة الكأس، ولكن في الدوري المصري المدرب نتيجة، وليس صاحب خبرات أو سيرة ذاتية كبيرة، على عكس أوروبا».

وأضاف: «الحب والكره صفة موجودة في العديد من المدربين المصريين والأجانب أيضًا، مثال حدث معي من قبل، بعض اللاعبين كانوا يشاركون بشكل أساسي لتحدثهم بلغة المدرب الأجنبي فقط».

واختتم تصريحاته: «السوشيل ميديا الآن أصبحت تتدخل كثيرًا في قرارات مجالس إدارات الأندية، لكن مش كلها، الجماهير تبدي رأيها دائمًا في العديد من الأمور الفنية، لكن لا توجه الأندية».