النمسا: التراخي في تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا خلال الأعياد قد يقود لموجه ثالثة أصعب

حذر المستشار النمساوي سباستيان كورتس اليوم الأحد، من أن التراخي في تطبيق إجراءات الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال فترة الأعياد قد يقود إلى موجة ثالثة من انتشار الوباء في يناير المقبل، قائلا إنها: "ربما تكون أصعب من الموجتين السابقتين".

وتأتي تصريحات المستشار النمساوي اليوم في إطار انتهاء المرحلة الأولى من فحوصات فيروس كورونا الجماعية في النمسا، على أن تجرى المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 10 يناير المقبل عقب انتهاء إجازات عيد الميلاد.

كما حذر كبير أطباء الأوبئة في النمسا كريستوف وينيش، اليوم من خطورة الوضع المأساوي في المستشفيات خاصة في وحدات العناية المركزة، مشيرا إلى ضرورة توفير المزيد من الأسرة لملاحقة الإصابات اليومية والتي لازالت مرتفعة إذ يصل معدلها حوالي 3 آلاف إصابة يوميا.

من جانبه، أعلن حاكم ولاية شتاير مارك هيرمان شوتزنهوفر، أنه قرر فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمفتوحة علاوة على السعي إلى توفير التطعيم الإجباري في أقرب فرصة.

وكانت الحكومة النمساوية قد أعلنت قبل يومين عن تشديد إجراءات مكافحة كورونا قرب بدء احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.