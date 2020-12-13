 جونسون: لن نتخلى عن مباحثات الاتحاد الأوروبي لكن ليس من المرجح التوصل لاتفاق - بوابة الشروق
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جونسون: لن نتخلى عن مباحثات الاتحاد الأوروبي لكن ليس من المرجح التوصل لاتفاق

د ب أ
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 3:54 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 3:54 م

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جوسنون إنه لن يتخلى عن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي، ولكن على بريطانيا الاستعداد لقواعد منظمة التجارة العالمية، التي قد تعنى عدم وجود اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

 

وقال لشبكة سكاي نيوز بعد مكالمته الهاتفية مع رئيسة المفوضية المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين "في ظل الوضع الحالي، أخشى أننا مازلنا بعيدين عن القضايا الرئيسية، ولكن طالما هناك حياة، هناك أمل".

 

وأضاف" سوف نستمر في المباحثات. المملكة المتحدة بالتأكيد لن تنسحب من المباحثات.. الأمر الأكثر ترجيحا هو أننا علينا أن نستعد لقواعد منظمة التجارة العالمية وشروط استراليا".

 


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