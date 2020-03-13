 باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 438 ألفا و425 حالة - بوابة الشروق
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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 438 ألفا و425 حالة

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 8:16 ص | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 8:16 ص

 أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 438 ألفا و425 حالة، وذلك عقب تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة.
وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8796 حالة، وذلك عقب تسجيل 72 حالة وفاة جديدة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 383 ألف شخص.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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