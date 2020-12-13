وزير الصحة الإيراني: استطعنا احتواء الموجة الثالثة لكورونا

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قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، إن بلاده تمكنت من "السيطرة على الموجة الثالثة لفيروس كورونا" في ظل الجهود المبذولة من كل من الدولة والمواطنين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: "بفضل تعاضد جميع المؤسسات وأركان الدولة والمواكبة من قبل المواطنين، يمكننا القول اليوم إننا استطعنا احتواء الموجة الثالثة لكورونا".

وتراجعت أعداد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا نسبيا في إيران مؤخرا بعد فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي الفيروس في البلاد.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وسجلت إيران إجمالا أكثر من مليون و100 ألف إصابة بكورونا ونحو 52 ألف حالة وفاة.