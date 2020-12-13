إثيوبيا والسودان تتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاد وفد الحكومة السودانية الذي قاده رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الخرطوم من إثيوبيا بعد أن أجرى مباحثات مثمرة، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد.

ودخل الوفد فور وصوله أديس أبابا في اجتماع مشترك مع الجانب الإثيوبي، أعقبه اجتماع مغلق ضم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.

واتفق الجانبان على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين ومنها استئناف عمل لجنة الحدود واستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل، كما اتفق الجانبان على عقد قمة عاجلة الهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد).

كانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أشارت إلى أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين الشقيقين.

ووصفت الوكالة محادثات آبي وحمدوك بأنها كانت بناءة، وسعت لتعزيز العلاقات الاقتصادية وأن الجانبين تناولا الموضوعات الإقليمية التي تخدم السلام والاستقرار والتقدم في هذه المنطقة.