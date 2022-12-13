مسؤول بالاتحاد الأوروبي: تصريحات الإشادة بقطر تتوافق مع سياسية المفوضية

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دافع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس عن تغريدات نشرها خلال زيارة لقطر مؤخرا اعترف خلالها بجهودها لإصلاح وضع العمال بها.

وقال شيناس إن أيا من تصريحاته العامة بشأن قطر كانت "متوافقة بنسبة 100%" مع سياسة المفوضية الأوروبية، الهئية التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وقال شيناس مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الرياضية في مؤتمر صحفي في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية "لقد قمت بتطبيق سياسة المفوضية بدقة وبصرامة".

وكتب شيناس في نوفمبر الماضي أن "قطر حققت تقدما كبيرا وملموسا في إصلاح وضع العمال".

وذكر نائب رئيس المفوضية أنه تلقى كرة قدم وتذكارات لكأس العالم وعلبة شوكولاته خلال زيارته.