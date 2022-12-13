رئيس الكنيست الإسرائيلي الجديد يمهد الطريق أمام نتنياهو لإبرام اتفاق حكومي

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تجاوز بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، اليوم الثلاثاء، عقبة رئيسية أمام تشكيل ائتلاف يضم الأحزاب اليمينية والدينية.

وجرى انتخاب النائب ياريف ليفين، الذي كان نتنياهو اختاره لمنصب رئيس البرلمان المؤقت، بأغلبية 64 صوتا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

يشار إلى أن ليفين عضو في حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو، ويعني انتخابه أنه يمكن لمعسكر نتنياهو الشروع في إجراء العديد من التعديلات التشريعية التي تمثل شروطا مسبقة لإبرام اتفاق ائتلافي نهائي.

ومن بين تلك التعديلات التشريعية قانون يسمح لأرييه درعي، زعيم حزب شاس الديني، بأن يصبح وزيرا للداخلية رغم إدانته العام الماضي بارتكاب مخالفات ضريبية.

وإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، الذي سيتولاه السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. وإضافة إلى الشرطة، سيكون بن غفير مسؤولا أيضا عن قوة الحدود في الضفة الغربية.

وحذرت السلطة الفلسطينية من أنه من الممكن أن يكون لهذا الاختيار تداعيات خطيرة.

واتهم بن غفير مرارا بتأجيج الصراع مع الفلسطينيين عمدا ولديه سجل حافل من الخطاب المعادي للعرب.

وعلى سبيل المثال، دعا بن غفير إلى ترحيل العرب "الذين يعارضون دولة إسرائيل"، وأدين قبل عدة سنوات بدعم منظمة إرهابية يهودية