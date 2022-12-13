كشف الفنان عمرو عبد العزيز عن كواليس مشاركته في فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع النجم الكبير عادل إمام.

وأوضح عمرو عبد العزيز في مقابلة مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" عبر قناة الحياة، أن لقاءه الأول مع الزعيم جاء بالصدفة في أحد الشوارع قبل الفجر.

وأضاف أنه كان واقفا في الشارع الساعة 4 صباحا، حين خرجت سيارة عادل إمام من شارع جانبي، وتوقف وناداه، وظن أنه شخص ضل الطريق ويحتاج لمساعدة.

وأكد عمرو عبد العزيز أنه أصيب بالارتباك الشديد حين وجد عادل إمام جالسا في السيارة، وأخبره أنه ممثل جيد وسوف يمنحه دورا في أحد أعماله، ثم أنصرف.

وتابع أنه عاد إلى المنزل، وحكى الموقف لوالدته التي سخرت منه ولم تصدقه قائلة: "وعادل إمام يقف لك في الشارع ليه؟"، وطلبت منه النوم ظنا أنه اخترع القصة.

وأشار عمرو عبد العزيز إلى أن مقابلته الثانية مع عادل إمام كانت في كواليس مسرحية "بودي جارد" حيث ذهب لزيارة الفنان الراحل عزت أبو عوف، وفوجيء بالزعيم يدخل الغرفة ليستمر مكانه دون أن يتحرك لمصافحته، فتحدث إليه عادل إمام قائلا: "مش هتسلم على ولا إحنا مش قد المقام"، ثم طلب منه مقابلته عقب مشاهدة المسرحية.

وتحدث عن شعوره قائلا: "أصعب 3 ساعات ونص عدوا علي في عمري، قاعد لا مركز في المسرحية ولا بيتقال، قاعد باصص في الساعة ماشية زي السلحفاة"، مؤكدا أن بعد انتهاء العرض، قابل عادل إمام الذي أعطاه موعدا لمقابلته في مكتبه، ومنحه دور تامر في فيلم "مرجان أحمد مرجان".

وتطرق عمرو عبد العزيز إلى مرحلة تحضير الدور قائلا: "عملنا بروفتين مع الأستاذ عادل، وهو والأستاذ علي إدريس –المخرج- بيهتموا بالتفاصيل جدا".

وحكى عن نصائح عادل إمام له أثناء تصوير دوره، حتى أنه أضاف له مشهد في المستشفى، قائلا: "طلبني وقال لي تعالى أنا بصور في المستشفى، ولما وصلت قال لهم هاتوا بوكيه الورد، وشرح لي المشهد، ويوم العرض الخاص للفيلم جاب ضحك عالي".

وأكد عمرو عبد العزيز أن عادل إمام طلب منه لاحقا المشاركة كضيف في حلقات مسلسلي "العراف" و"أستاذ ورئيس قسم".