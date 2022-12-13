سي إن إن: واشنطن تجهز خططا لإرسال منظومة باتريوت الدفاعية لأوكرانيا

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين بأن الولايات المتحدة تضع اللمسات النهائية على خطط لإرسال منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية إلى أوكرانيا وربما يُعلن عنها هذا الأسبوع على أقرب تقدير.



وبحسب التقرير، ما زالت خطة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعها، لكن الموافقة متوقعة، بحسب وكالة رويترز.



وطالب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده.



وقال ريزنيكوف في تصريح خاص أدلى به لقناة "سي إن إن" أذاعته اليوم "إن أوكرانيا في حاجة ماسة إلى المزيد من الأسلحة من أمريكا وحلف الناتو، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي حيث إنها تعد الأولوية الأولى بالنسبة لبلاده".