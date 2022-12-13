نقيب المأذونين: توثيق زواج الفتيات تحت 18 سنة جناية وبعض أئمة المساجد يخالفون القانون

أكد إسلام عامر نقيب المأذونين، أن القانون المصري جرم التوثيق لأقل من 18 سنة، ومن واقع هذا التجريم يذهب البعض إلى أئمة مساجد ومنتحلي صفة مأذون ليقومون بإبرام عقود الزواج لمن هم أقل من الـ18 سنة، قائلا: "المفروض ما يجرم في القانون يجرم في العرف".

وأضاف إسلام عامر نقيب المأذونين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المأذون لا يستطيع توثيق عقد الزواج قبل سن الـ18 بأي حال من الأحوال، مؤكدا على تعامل وزارة العدل بصرامة في هذه المخالفات.

واستكمل: "وزارة العدل تضرب بيد من حديد لمن يُزوج فتيات قبل سن 18 سنة، وممنوع توثيق أقل من 18 سنة"، مؤكدا أن اتمام وتوثيق هذه العقد اتجار بالبشر وجناية ليس جنحة، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يجرم العقد العرفي بدون السن القانونية.