تامر عشري يخوض تجربة إخراج البرامج لأول مرة من خلال «يالا نتكلم»

يخوض المخرج تامر عشري تجربة إخراجية مختلفة من خلال إخراج البرنامج الأسري الدرامي "يالا نتكلم"، والذي يقدمه سامح حسين وإنجي وجدان، وينقل من خلاله مواقف حياتية تمر بها الأسر مع أطفالها وكيفية التعامل معها.

وقال تامر عشري: "تحمست لفكرة برنامج يالا نتكلم لأنه يحمل توعية في صورة درامية للأسر، فهو ينقل مواقف حياتية الكثير مروا بها ويكشف طريقة التعامل الإيجابية مع هذه المواقف"، مضيفا: "هناك فجوة كبيرة بين أولياء الأمور وأطفالهم، فالأطفال أصبحوا أكثر اطلاعًا وجرأة، وعلينا الآن أن نواكب تطورهم".

ويقدم برنامج "يالا نتكلم" مشاهد أسرية في صورة درامية يقوم ببطولتها النجمان سامح حسين وإنجي وجدان والطفلان يوسف صلاح وجنا صلاح، وهو برنامج أسبوعي يتكون من 6 حلقات وينطلق بدايةً من 14 ديسمبر المقبل.