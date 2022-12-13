وزير الدفاع الإيطالي: سنوقف شحنات الأسلحة لأوكرانيا مع بدء محادثات السلام

قال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ستتوقف بمجرد بدء محادثات السلام لإنهاء الغزو الروسي.



وأضاف الوزير جويدو كروسيتو، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ: "أدرك أن المساعدات العسكرية يجب أن تتوقف عاجلا أو آجلا، وسوف تنتهي عندما نجري محادثات السلام التي نأمل جميعا فيها"، وفقا لوكالة رويترز.



في وقت سابق من هذا الشهر، اعتمد مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما يسمح بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة طوال العام المقبل دون السعي للحصول على موافقة رسمية من البرلمان لكل شحنة جديدة.