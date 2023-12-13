تراجع أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ 5 شهور

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء إلى أقل مستوياتها منذ 5 أشهر بسبب استمرار ضغوط زيادة إلإمدادات في مواجهة تحركات تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط لخفض إنتاجها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجع بنسبة 3ر4% ليصل إلى 69 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى له منذ يونيو الماضي. وكانت الأسعار قد تراجعت الأسبوع الماضي إلى أقل مستوياتها منذ شهور بسبب زيادة الإنتاج من الدول غير الأعضاء في تجمع أوبك بلس مثل الولايات المتحدة. وسجلت أسعار الخام في بداية تعاملات اليوم ارتفاعا مدعوما بتراجع الدولار لكنها فقدت مكاسبها بعد ذلك.

وسجلت أسعار النفط تراجعا أسبوعيا مستمرا خلال الأسابيع السبع الماضية وهي أطول فترة تراجع متصلة منذ 2018، كما تراجعت بنحو الخمس منذ أواخر سبتمبر الماضي، في الوقت الذي قرر فيه تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض الإنتاج خلال العام المقبل بمقدار مليوني برميل يوميا لدعم الأسعار. ولكن الإنتاج في الدول غير الأعضاء في التجمع وبخاصة الولايات المتحدة يرتفع، مع مؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو الطلب على النفط في الصين أكبر دولة مستوردة للسلعة في العالم.

واستمر تراجع الأسعار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع المتوسط الأسبوعي لصادرات النفط الخام الروسي عبر ناقلات النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل يوليو الماضي، وإعلان هيئة حكومية أمريكية زيادة تقديراتها لمتوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال العام الحالي بمقدار 30 ألف برميل يوميا عن تقديراتها المنشورة في الشهر الماضي.

وسيترقب المتعاملون بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووزارة الطاقة الأمريكية خلال الأسبوع لرصد المزيد من المؤشرات عن حالة السوق، بالإضافة إلى نتائج الاجتماع الأخير في العام الحالي لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في وقت لاحق من الشهر الحالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي الساعة الواحدة و8دقائق ظهرا بتوقيت نيويورك تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1ر4% ليصل إلى 41ر68 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 9ر3% ليصل إلى 07ر73 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.