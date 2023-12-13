السفير الروسي في واشنطن: زيارة زيلينسكي لأمريكا كانت فاشلة



وصفت روسيا لقاءات ومباحثات الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، في الولايات المتحدة بأنها "افتقرت تماما للجوهر".

وقال اناتولي انتونوف، السفير الروسي في واشنطن، عبر قناته على تطبيق تيلجرام اليوم الأربعاء: "الجميع سأموا من متسول كييف". وأضاف أن زيلينسكي لم ينجح في إقناع الولايات المتحدة بأن أوكرانيا أكثر أهمية من أمن أمريكا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة زيلينسكي عن منح كييف مساعدات بقيمة 200 مليون دولار، وهو الرقم الذي تقول وسائل الاعلام الروسية أنه "أقل 30 مرة مما تمنى زيلينسكي الحصول عليه".

وقال انتونوف إن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف روسيا والمساعدات العسكرية "مجرد محاولة لإضافة وجه جيد على لعبة سيئة"، مضيفا أن روسيا لن تدع ذلك يمنعها من الاستمرار في تأكيد مصالحها المتعلقة بالسياسة الخارجية.

وكتب انتونوف أن ملايين الدولارات التي تعهد بها بايدن "سوف تعمل فقط على إطالة أمد الصراع ومعاناة الآلاف من المواطنين".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن زيلينسكي توجه إلى أمريكا من أجل مستقبله الخاص. وقالت أمس الثلاثاء "هو قلق على وجه الخصوص وفقط على بقائه السياسي، نعم وربما ليس فقط بشأن بقائه السياسي، ولكن أيضا بقائه عموما"، مضيفة: "بدون أموال، بدون مساعدة أمريكية، هذا لن يكون ممكنا".