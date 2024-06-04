قطر: ليس لدينا حاليا موقف واضح من إسرائيل أو حماس بشأن مقترح بايدن

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات لا تزال مستمرة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن «المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأمريكي بشأن غزة تجمع مطالب جميع الأطراف»، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأضاف: «الاتصالات مستمرة ولكن لا مواقف واضحة حتى الآن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن مقترح بايدن، ونحتاج كمجتمع دولي للضغط على الطرفين للقبول بالاقتراح».

وأشار إلى أن «هناك تشابهًا كبيرًا في الأفكار والمقترحات المقدمة سابقًا، والمقترحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن الجمعة الماضية، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إن «الوقت حان لإنهاء هذه الحرب».

وأضاف بايدن أن «المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين».

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق «جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور»، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ووقف دائم لإطلاق النار.

أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.