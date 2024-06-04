على هامش القمة الكورية الإفريقية المنعقدة في سيول على مدار يومي 4 و5 يونيو الجاري، التقت وزيرة الزراعة والأغذية والشئون الريفية الكورية، سونغ ميريونغ، مع وزير الزراعة والأغذية بجمهورية سيراليون، هنري موسى كباكا، (الذي يزور كوريا الجنوبية بمناسبة انعقاد القمة)؛ لمناقشة التحديات الحالية في الزراعة مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الزراعة الكورية، والذي اطلعت "الشروق" على نسخة منه، أجرى الجانبان مناقشات ثنائية حول توسيع التعاون الزراعي من خلال مشروع "حزام الأرز K-Ricebelt" والمساعدات الغذائية والتعاون التكنولوجي.

ومشروع K-Ricebelt هو مشروع للمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) يهدف إلى تبادل بذور الأرز عالية الإنتاجية في كوريا الجنوبية والخبرة الزراعية؛ لزيادة إنتاجية الأرز في أفريقيا.

وفي عام 2023، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مشروع K-Ricebelt. ومع اختيار سيراليون كدولة متلقية جديدة لمشروع المعونة الغذائية الذي تنفذه وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية الكورية لهذا العام، سيتم توفير 2400 طن من الأرز إلى 100 ألف شخص في حوالي 500 مدرسة في البلاد.

وطالبت وزيرة الزراعة الكورية سونغ ميريونغ، وزير الزراعة في سيراليون، هنري موسى كباكا، بتوسيع فرص التعاون، بحيث يمكن استخدام المنتجات الصناعية الزراعية الكورية مثل الأسمدة والآلات الزراعية على نطاق واسع في الزراعة في أفريقيا، كما يمكن للشركات الكورية دخول السوق الأفريقية، مثل الآلات الزراعية الكورية والمعدات ذات القدرة التنافسية العالية في السوق العالمية.