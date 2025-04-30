شهداء ومصابون إثر قصف للاحتلال على بيت حانون شمال غزة

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استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها إثر قصف الاحتلال لمنزلها في قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب القطاع، وفقاً لوكالة "وفا" الفلسطينية.

واستشهدت فلسطينية أخرى متأثرة بجروحها التي أصيب بها في استهداف طائرة بدون طيار إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين داخل مقهى زيتونة بدير البلح، قبل أيام.

وأكد مصادر طبية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة عليه منذ فجر اليوم إلى 29 شهيدا.

وفي السياق، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، وقرب مفترق ميراج الشرقي شمال مدينة رفح، والمناطق الشرقية لحي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على حي المنارة جنوب شرق خان يونس.