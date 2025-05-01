وسام أبو علي يحتفل بعودته للتهديف مجددا

أعرب وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى التهديف من جديد، وذلك بعد الهدف الذي سجله أمام بتروجت.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي أمام بتروجت، وهو الهدف الأول له في الدوري منذ هدفيه أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من المسابقة.

وكتب المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي عبر حسابه في موقع انستجرام: "لقد كانت مباراة صعبة، أهدرنا العديد من الفرص، لكن الشيء الأهم هو أننا سعداء للغاية بتحقيق الثلاث نقاط، والعودة لتسجيل الأهداف من جديد".

وتغلب النادي الأهلي على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية في الدوري العام.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر، بيراميدز، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.