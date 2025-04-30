رئيس وزراء العراق يوجه بإجلاء حاويات تحتوي مواد خطرة من موانئ البلاد

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وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإجلاء الحاويات التي تحتوي على مواد خطرة من موانئ البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، أن "هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد أعلنت عن تنفيذ إجراءات احترازية عاجلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء شياع السوداني".

وأوضحت أن "هيئة المنافذ الحدودية باشرت بمتابعة من قبل اللواء عمر الوائلي، بتشكيل لجنة فنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية العملية بإبعاد الحاويات التي تحتوي مواد كيميائية وذات الاستخدام المزدوج حسب التصنيف البحري للمواد الخطرة، وإخراجها فورًا من الموانئ".

وأكدت هيئة المنافذ الحدودية أنه "من خلال الفحص الموقعي والمستندات المرفقة تبين وجود حاويتين تحتويان على مواد تدخل ضمن تصنيفات المواد الكيميائية الخطرة".

وأشارت اللجنة العراقية إلى أنه بشأن الحاويات الأقل خطورة، فإن اللجنة أوصت بنقلها إلى ساحات الخزن المخصصة لها تحت إشراف ورقابة مشددة مع توفير متطلبات السلامة القياسية.