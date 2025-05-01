أحمد هيكل: دول العالم عاشت آخر 25 سنة بأموال مقترضة وحان وقت الحساب

قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن دول العالم أجمع تواجه نفس المشكلات الاقتصادية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن الدول عاشت آخر 25 سنة بأموال مقترضة بينما حان وقت الحساب.

وأوضح أن فكرة استبدال حليف بآخر على الصعيد الاقتصادي أمر غير مجدٍ باعتبار أن كل دولة تواجه مشكلات سواء الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين أو اليابان أو روسيا.

وأشار إلى أن روسيا على وجه التحديد تتعرض للاستنزاف من خلال الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن العالم أجمع يدخل منطقة صعبة ومحتقنة ويتشكل في الوقت الحالي.

وشدد على ضرورة الدخول في المعترك الاقتصادي والنزال القائم بين القوى الاقتصادية الكبيرة منعًا للتضرر من تداعيات هذا الصدام، لا سيما أن التوترات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين مرشحة للتفاقم.

وأكد أن هذا الصراع الاقتصادي ضار بالطرفين، موضحًا أن العالم يمكن أن ينتظر فترة طويلة قد تصل إلى 25 سنة لتحديد مستقبل الوضع بين الطرفين وما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات بينهما.

ونوه بأن العالم لا يمكن أن يتجاوز الأزمة الراهنة في فترة قصيرة، وستكون لها الكثير من التداعيات.