تقدم أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب باعتذار للجماهير، بعد الهزيمة أمام سيراليون، ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا تحت 20 عامًا.

وتغلب منتخب سيراليون على نظيره مصر بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأربعاء، على ملعب هيئة قناة السويس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا تحت 20 عامًا.

وقال أسامة نبيه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتذر بعد تلك الهزيمة بكل تأكيد، النتيجة قاسية ومخيبة للآمال".

وأضاف: "قدمنا مباراة افتتاحية جيدة أمام جنوب إفريقيا، واستطعنا أمام سيراليون الوصول للمرمى 4 مرات، ولكن كرة القدم أحيانا تعاقبك بعد إهدار الفرص".

وتابع: "اللاعبون لم يعتادوا على هذا الضغط، ونستعد لمباراة زامبيا بعد يومين لتعويض الهزيمة أمام سيراليون".

وأتم أسامة نبيه تصريحاته قائلًا: "لم أجر تغييرات كثيرة في التشكيل عن المباراة الأولى، دفعت بعمر خضر ومهند محمد في التشكيل الأساسي فقط وهو تغيير محدود".