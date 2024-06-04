اتهام تاجر بالنصب على وزارة الزراعة والاستيلاء على تقاوي بطاطس بمليون جنيه

حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 14 يوليو المقبل، للحكم في اتهام صاحب مكتب لتوريد الخضراوات تحصل على تقاوي بطاطس من وزارة الزراعة بمليون جنيه وامتنع عن سداد قيمتها بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب دولاتي، وصلاح الدين دياب عبد الجواد، وأمانة سر أشرف صلاح، ورأفت عبد التواب.

وأسندت التحقيقات التي حصلت عليها "الشروق" في القضية رقم 11898 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة البدرشين، للمتهم "ع. أ" 37 سنة، صاحب مكتب لتوريد الخضروات أنه غضون عام 2019 بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية جاوز مجموع معاملاته أكثر من 50 ألف جنيه استغل هذه الصفة وحصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن تحصل من وزارة الزراعة على تقاوي بطاطس بلغ قيمتها قرابة المليون جنيه وامتنع عن سداد ثمنها.

وشهدت مديرة مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس بوزارة الزراعة ومدير عام الشئون المالية والإدارية، بأن المتهم صاحب مكتب لتوريد الخضروات استلم 75 طنا من منتجات تقاوي البطاطس المملوكة لوزارة الزراعة بلغت قيمها قرابة المليون جنيه لم يسدد منهما سوى 58 ألف جنيه، وعند امتناعه عن السداد تم إرسال شيكين لأحد البنوك وقعهما المتهم ليتبين أنهما بدون رصيد، وبذلك يكون المشكو في حقة قد استولى على منتجات تقاوي البطاطس دون سداد قيمتها بدون وجه حق.

وشهد مفتش بإدارة الكسب غير المشروع بمكافحة جرائم الأموال العامة بأن المتهم تعامل مع وزارة الزراعة بالتعاقد مع مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس وأنه قام باستلام كميات من تقاوي البطاطس المملوكة للوزارة بلغ سعر الطن فيها 14 ألف جنيه وقد نتج عن هذا التعامل مديونية مستحقه لصالح المشروع امتنع عن سدادها واستولى عليها وأضافها لذمته المالية مما مكنه من تكوين ثروة بطريقه غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.