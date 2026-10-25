حمزة بديلا وبرشلونة بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، في الكلاسيكو، الحاية عشرة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز الليجا.

ويحتل برشلونة، قبل مباراة اليوم، المركز الأول وصدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، وبالعلامة الكاملة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث، برصيد 21 نقطة فقط من 9 مباريات.

وشهد تشكيل برشلونة تواجد حمزة عبد الكريم، نجم المنتخب الوطني، على مقاعد البدلاء بعد عودته لقائمة الفريق الأول منذ مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – باو كوبارسي – جيرارد مارتين و تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري – رودري وفيرمين لوبيرز.

الهجوم: لامين يامال – أنتوني جوردون و رافينيا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: فويتشيك تشيزني – دومينيك ليفاكوفيتش – بالدي – جافي - بريان فاريناس – جابرييل جيسوس – كريم أديمي – حمزة عبد الكريم – مارك بيرنال – فرينكي دي يونج - أوريان جورين و أليكس كامبوس.