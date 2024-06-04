الرئيس الإسرائيلي: سأدعم أي صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، إنه «سيدعم بشكل كامل أي صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وتحافظ على المصالح الأمنية لإسرائيل».

وأعرب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، عن تضامنه مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين، الذين قال إنهم «غارقون في جحيم لا يمكن تصوره على الإطلاق»، بحسب تعبيره.

ودعا إلى التحلي بما وصفه بـ«الحد الأدنى من الإنسانية» ومشاركة العائلات حزنها وقلقها، بغض النظر عن الموقف من المقترحات المتعلقة بإطلاق سراح المحتجزين.

وأكد إدانته البالغة لأي تصريح يهدف إلى الإضرار بأهالي المختطفين، مضيفًا: «علينا - كشعب ودولة - أن ندعمهم، ونحتضنهم، ونقف إلى جانبهم في أوقاتهم الصعبة»، وفقًا لتدوينته.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير إحصاء حكومي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من ثلث المحتجزين في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة رهائن آخرين احتجزتهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بما في ذلك ثلاثة رجال في الثمانينات من العمر، شوهدوا في شريط فيديو لحماس وهم يتوسلون من أجل إطلاق سراحهم.

ويعتقد أن حوالي 80 رهينة تم أسرهم يوم 7 أكتوبر لا يزالون على قيد الحياة في غزة، إلى جانب رفات 43 آخرين.

وجاء الإعلان عن هذه الوفيات، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل عرضت على حماس صفقة لإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة واحتمال إنهاء الحرب.