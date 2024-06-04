وزير الخارجية: قمة مرتقبة بين مصر وقبرص واليونان

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أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، ضرورة المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

وتناول شكري مع نظيره القبرصي الجهود الإنسانية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كذلك التوترات في البحر الأحمر والوضع في ليبيا.

وأضاف أن العلاقة بين قبرص ومصر استراتيجية على كل الأصعدة إلى حد أن كل طرف يحترم مصالح الآخر.

وتابع أن هناك قمة مرتقبة بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف شكري: وقعنا منذ قليل مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص على الصعيد الاقتصادي.