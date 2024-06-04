ضبط 3 تجار مخدرات بـ12 كيلو أفيون في الإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية وبحوزتهم 12 كيلو أفيون وتقدر قيمتها 1.2 مليون جنيه.
وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى اتجار 3 عناصر إجرامية بالمخدرات وترويجها على عملائهم واتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
ضُبط المتهمين حال استقلالهم سيارة بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهم 12 كيلو أفيون.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,2 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات