الشمال القطري يحسم صفقة رياض محرز في انتقال مجاني

أتم نادي الشمال القطري تعاقده مع الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي السعودي السابق، في صفقة انتقال حر، ليبدأ النجم المخضرم تجربة جديدة في الملاعب القطرية، بعد انتهاء ارتباطه بالنادي السعودي بنهاية الموسم الماضي.

وحسم الشمال الصفقة بعد ارتباط اسم محرز خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى عدد من الأندية العربية، قبل أن يعلن ضمه رسميًا عبر حسابه على منصة «إكس»، برسالة جاء فيها: «العالم بأسره يعرف اسمه، الآن هو معنا.. رياض محرز».

كما رحب النادي القطري بلاعبه الجديد برسالة أخرى، قال فيها: «يسراه صنعت التاريخ، وطموحنا يكتب الفصل القادم.. رياض محرز بألوان الشمال»، في إشارة إلى آماله في الاستفادة من قدرات اللاعب وخبراته الكبيرة لتعزيز طموحاته خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل الشمال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري هذا الموسم برصيد 8 نقاط، كما يشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويسعى إلى الاستفادة من انضمام محرز لتعزيز قوته الهجومية والمنافسة بقوة في الاستحقاقات المقبلة.

وقدم محرز، البالغ من العمر 35 عامًا، مستويات مميزة خلال تجربته مع الأهلي السعودي، إذ خاض 122 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 37 هدفًا، وصنع 50 هدفًا، وأسهم في التتويج بثلاثة ألقاب، من بينها لقبان في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعول الشمال على خبرة الدولي الجزائري، الذي سبق له التألق في الملاعب الإنجليزية مع مانشستر سيتي، إلى جانب إنجازاته مع منتخب بلاده، وفي مقدمتها التتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 2019، أملًا في أن يشكل انضمامه نقطة تحول في مسيرة الفريق خلال الفترة المقبلة.