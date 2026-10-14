اختتمت أمس، الثلاثاء، منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بأربع مباريات قوية، في جولة شهدت أكبر عدد من الأهداف منذ انطلاق الموسم الحالي من البطولة، موسم 2026-2027.

وشهدت الجولة السادسة أعلى معدل تهديفي في الموسم الحالي من الدوري، بواقع 30 هدفًا وبفارق هدف وحيد عن الجولة الثانية برصيد 29 هدفًا.

فيما وصل مجموع الأهداف في الموسم الحالي من الدوري إلى 133 هدفًا في 60 مباراة حتى الآن.

وأقيمت 10 مباريات في الجولة السادسة، انتهت 7 منها بانتصار أحد الفريقين، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وحسم الأهلي القمة بفوزه على الزمالك بهدفين دون رد، فيما حقق بيراميدز انتصارًا كبيرًا على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز البنك الأهلي على الطلائع 3-0، كما تغلب مودرن سبورت على الشرقية إنبي 3-2، وانتصر الاتحاد السكندري على الجونة 2-0، بينما فاز سموحة على غزل المحلة بهدف دون مقابل.

وحقق بترول أسيوط الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، محققًا أول انتصار له في الموسم الحالي من البطولة.

وفي باقي المباريات تعادل المصري مع القناة بهدف لكل فريق، وهي نفس نتيجة مباراة المقاولون العرب أمام زد، فيما تعادل منتخب السويس بتروجت أمام وادي دجلة بنتيجة 2-2.

وفي نهاية الجولة، واصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة، وبفارق نقطتين أمام الأهلي، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف أمام مودرن سبورت.

وجاء جدول ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة السادسة على النحو التالي:

المركز الأولى - بيراميدز 18 نقطة.

المركز الثاني - الأهلي 16 نقطة.

المركز الثالث - الزمالك 13 نقطة.

المركز الرابع - مودرن سبورت 13 نقطة.

المركز الخامس - الاتحاد السكندري 13 نقطة.

المركز السادس - سيراميكا كليوباترا 12 نقطة.

المركز السابع - البنك الأهلي 9 نقاط.

المركز الثامن - المقاولون العرب 8 نقاط.

المركز التاسع – منتخب السويس بتروجت 8 نقاط.

المركز العاشر - زد 8 نقاط.

المركز الحادي عشر - القناة 7 نقاط.

المركز الثاني عشر - المصري البورسعيدي 7 نقاط.

المركز الثالث عشر - سموحة 7 نقاط.

المركز الرابع عشر - طلائع الجيش 7 نقاط.

المركز الخامس عشر - وادي دجلة 6 نقاط.

المركز السادس عشر- بترول أسيوط 5 نقاط.

المركز السابع عشر - الشرقية إنبي 4 نقاط.

المركز الثامن عشر - أبو قير للأسمدة 3 نقاط.

المركز التاسع عشر- الجونة نقطتان.

المركز العشرين - غزل المحلة نقطة وحيدة.