10 دول تؤكد مشاركتها في بطولة الإسكندرية الدولية للشراع

كشفت اللجنة المنظمة للنسخة الـ23 من بطولة الإسكندرية الدولية للشراع عن قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة، التي يستضيفها نادي اليخت المصري، برعاية الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء والقوات البحرية، خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وأكدت 10 دول مشاركتها في البطولة، وهي: أرمينيا، وبيلاروسيا، والأردن، واليونان، والمغرب، وروسيا، والسودان، وتركيا، وليبيا، بالإضافة إلى مصر.

وتشهد البطولة منافسات في طرازي الأوبتمست، للفئة العمرية من 10 إلى 15 عامًا، والليزر (ILCA 6).

ويشارك في البطولة عدد من الأندية المصرية، من بينها نادي يخت القاهرة، والنادي المصري للتجديف، ونادي القناة بالإسماعيلية، إلى جانب القوات البحرية المصرية.

وتأتي فعاليات البطولة ضمن احتفالات نصر أكتوبر المجيد، بمشاركة نحو 40 لاعبًا ولاعبة، وبحضور حكمين دوليين من روسيا واليونان، بالإضافة إلى الحكام المصريين ولجنة إدارة السباق، التي تضم 10 أفراد.