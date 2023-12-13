دي خيا يرحب بالانتقال إلى نيوكاسل

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، بات مُنفتحاً على فكرة الانضمام إلى صفوف نيوكاسل الإنجليزي.

ويظل دي خيا دون نادٍ منذ رحيله عن يونايتد الصيف الماضي بعدما استغنى عنه المدرب الهولندي إيريك تين هاج عقب التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا.

وبحسب صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية فإن نيوكاسل يرغب في التعاقد مع الحارس صاحب الـ 33 عاماً، ليكون خير تدعيم لهذا المركز بعد النتائج الأخيرة للـ "ماكبايس"، خصوصاً الخسارة من إيفرتون بثلاثية، ومن توتنهام برباعية.

وسبق أن رفض دي خيا فكرة الانتقال للدوري السعودي في الفترة الماضية بعدما تلقى أكثر من عرض مغرٍ لكنه فضل البقاء لانتظار وصول عرض أوروبي جيد.

وخاض دي خيا 545 مباراة بقميص اليونايتد استقبل خلالها 590 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 190 مباراة.