المؤشرات الأولية بـ8 لجان عامة في سوهاج: السيسي يحصل على أكثر من 761 ألف صوت

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الأربعاء، بإعلان نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، بـ8 لجان عامة بمحافظة سوهاج، حيث حصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 761 ألفًأ و511 صوتًا.

وجاءت النتيجة كالآتي:

- اللجنة العامة قسم أول سوهاج

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 68 ألفًا و53 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2762 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 715 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2628 صوتًا.

- اللجنة العامة بقسم ثان سوهاج

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 59 ألفا و394 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2411 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 621 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2293 صوتًا.

- اللجنة العامة بقسم جرجا

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 73 ألفًا و507 أصوات.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2983 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 772 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2839 صوتًا.

- اللجنة العامة بقسم طهطا

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 69 ألفًا و756 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2832 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 723 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2694 صوتًا.

- اللجنة العامة بمركز المراغة

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 121 ألفا و370 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4927 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 1274 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 4688 صوتًا.

- اللجنة العامة بمركز أخميم

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 120 ألفا و733 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4901 صوت.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 1267 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 4663 صوتًا.

- اللجنة العامة بمركز جهينة

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 66 ألفا و574 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2702 صوت.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 699 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2571 صوتًا.

- اللجنة العامة بمركز طما

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 182 ألفًا و124 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 7393 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 1911 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 7033 صوتًا.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».