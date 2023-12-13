مشاهد مأساوية لنقل جثمان طفل شهيد في غزة تحت الأمطار الغزيرة

بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مأساوية تظهر شابا ينقل جثمان طفلة تحت مياه الأمطار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبينت هذه اللقطات، مياها كثيفة تغرق المنطقة جراء هطول الأمطار، فيما كان الشاب يحمل جثمان الشاب الفلسطيني وينقله إلى موقع تمهيدا على ما يبدو ليواري الثرى.

https://x.com/AlQastalps/status/1734920578878836869?s=20

وهطلت أمطار غزيرة على أنحاء مختلفة من غزة، ما زاد من مأساوية الأوضاع المعيشية في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم وغير مسبوق منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، مخلفا أكثر من 18.5 ألف شهيد وما يزيد عن 50 ألف جريح.