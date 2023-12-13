وزير الدفاع الأوكراني ورئيس الأركان يزوران الجبهة شرقي أوكرانيا

زار وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف ورئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني الجبهة شرقي أوكرانيا معا.

وقال وزير الدفاع اليوم الثلاثاء إنه تم إطلاعهما على الوضع في ميدان المعركة، وكرما عددا من الجنود وطورا خطة عمل مشتركة.

وفي إظهار للوحدة، نشرت الوزارة صورة لعميروف وزالوجني معا برفقة قائد الجيش أوليكسندر سيرسكي.

وانتشرت شائعات منذ شهور في الدوائر السياسية في كييف بشأن خلاف بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي وزالوجني.

وحاز الجنرال على إشادات بسبب حملاته العسكرية وينظر إليه باعتباره منافسا لزيلينسكي على الرئاسة.

كانت مجلة "ذا إيكونوميست" نشرت حوارا مع زالوجني، حذر فيه الجنرال من وصول الحرب إلى طريق مسدد، الأمر الذي أدى إلى تعرضه لانتقاد علني مبطن من زيلينسكي.

وأعلن الجيش الأوكراني صباح اليوم الثلاثاء، تعرض عدة أجزاء من أوكرانيا لهجمات من جانب روسيا مجددا، باستخدام طائرات مقاتلة بدون طيار.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنه قد تم تسجيل 15 عملية إطلاق لطائرات مسيّرة إيرانية الصنع، من طراز "شاهد"، ليلا.

وأوضح الجيش الأوكراني أن المسيّرات تم إطلاقها من منطقة بالاكلافا القريبة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها. وتم إسقاط تسع طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات، فوق مناطق مختلفة في أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض صاروخين من طراز "كروز" فوق منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك، مساء أمس الاثنين.

وتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جسيمة محدودة. وقد تعرضت منشأة رياضية في منطقة أوديسا لأضرار، وفقا للجيش في جنوب أوكرانيا.

واستمر الجيش الروسي في إطلاق النار على المنطقة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. وذكرت السلطات المحلية أن الغارات التي تم شنها في الصباح الباكر على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، أسفرت عن إصابة رجلين.