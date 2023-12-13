 إستونيا تعزز قطاعا من الحدود مع روسيا - بوابة الشروق
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إستونيا تعزز قطاعا من الحدود مع روسيا

تالين (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 1:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 1:59 م

عززت إستونيا رسميا تحصين قطاعا طوله 39.5 كيلومتر، على طول الحدود الشرقية للبلاد مع روسيا، قبل عام من استكمال أعمال التأمين لمقررة، طبقًا لما أعلنته الشرطة وحرس الحدود، مساء أمس الثلاثاء.

وإلى جانب الجزء، الذي تم استكماله في صيف عام 2022، تم تعزيز 63 كيلومترًا الآن، أي ما يقرب من نصف الحدود، التي تبلغ طولها 135 كيلومترا مع روسيا.

وذكر ايجيرت بيليتسيف، قائد حرس الحدود، أن التعزيزات الحدودية "مهمة لضمان الأمن الداخلي والأمن القومي لإستونيا".

وبدأت إستونيا قبل بضع سنوات، تأمين حدودها مع روسيا.

ويبلغ طول الحدود بين إستونيا وروسيا 338 كيلومترًا، غير أن جزء كبيرا منها يمر عبر وسط بحيرة "بيوبوس".


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