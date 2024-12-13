قالت المخرجة الشابة زينة أشرف عبد الباقي، إنها اختارت مجال الإخراج منذ صغرها حين كانت بعمر الثانية عشرة أو الثالثة عشرة؛ بدافع حبها لهذا المجال.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» إلى إنتاج فيلم «مين يصدق» الذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي قبل عامين، مثنية على دعم والداها الفنان أشرف عبد الباقي في بداية حياتها.

وتابعت: «الحقيقة والدي ساعدني وفتح لي الأبواب أقعد مع منتجين ويسمعوا فكرتي وأنا في سن صغيرة، واشتغل طول حياته علشان يفتح لي الأبواب، لكن أنا تعبت في شغلي ويتكلم عن نفسه».

وأوضحت أن حبها للسينما نابع من شغفها بالفن نفسه وليس بسبب والدها، مؤكدة أنها لم تزره في موقع تصوير مسلسله «راجل وست ستات» إلا مرة أو مرتين طوال عشر سنوات.

وذكرت أن ظهورها الوحيد مع أشقائها كان في فيلم «صاحب صاحبه» مع والدها والفنان محمد هنيدي، لتصوير مشهد الأطفال في أغنية الفيلم.

من جانبه أشار الفنان أشرف عبد الباقي، إلى الاستعانة بهم في عمر سنتين أو ثلاث سنوات؛ بسبب تصوير الفيلم في المعادي محل سكنه حينها.

ولفتت زينية إلى اختيارها لممثلين شباب في فيلمها الجديد، هم يوسف عمر وجيدا منصور، قائلة إنها شاهدت جيدا منصور في مشهدين بمسلسل «ليه لأ» الجزء الثالث، وأعجبت بأدائها، بينما كان يوسف عمر في نفس العمل، معقبة: «جيدا قدمت الدور بشكل جيد جدا والاثنين موهوبين جدا والعمل معاهم سهل».

وأعربت عن سعادتها بمشاركة نجوم كبار في فيلمها كضيوف شرف، مثل شريف منير وعارفة عبد الرسول وسليمان عيد، قائلة: «لسه لحد دلوقتي مش مصدقة إنهم وافقوا»، مشيرة إلى أنها هي من رشحت والدها للدور وعرضت عليه المشاركة.