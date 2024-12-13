أشرف حلمي رئيسا جديدا لاتحاد تنس الطاولة

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نجح أشرف حلمي في الفوز برئاسة الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

وحصل "حلمي" على 19 صوتا بفارق 6 أصوات عن ملاحقه تامر وفقي والذي حصد 13 صوتا من إجمالي الهيئات التي لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات.

ليقود أشرف حلمي اتحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

فيما جاء تشكيل المجلس بالكامل كالتالي:

أشرف حلمي رئيسا

خالد الحنفي نائبا لرئيس

محمود أباظة أمينا للصندوق

بالإضافة إلى الأعضاء وهم "هبة الله حامد - أشرف عبد الفتاح - وليد عبد العال - عمرو محمد فهمي".

وكانت الجمعية العمومية قد انطلقت في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر الجاري كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.