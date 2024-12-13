يعقد البرلمان العربي، غدًا السبت، جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وستناقش الجلسة العامة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.

من المقرر أن يستعرض البرلمان تقرير الاجتماع الأول للجنة فلسطين، في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى في العالم العربي. وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

كما سيعرض تقارير رؤساء اللجان الدائمة الأربع في البرلمان العربي، وهي: لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ومشروعات قوانين.