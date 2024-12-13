السينما المصرية تحصد جائزتى لجنة التحكيم الخاصة وأفضل ممثلة بمهرجان البحر الأحمر السينمائى

* بطلة سنو وايت: أتمنى أن يلهم الفيلم الآخرين لرؤية الجمال فى الاختلاف

* مخرج البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يهدى الجائزة إلى مدينة القاهرة

اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى فعاليات دورته الرابعة، أمس الأول، بحفل إعلان الجوائز، وحصدت السينما المصرية جائزتين وسط اشادات بالغة بحضورها المتميز، حيث منحت لجنة التحكيم برئاسة المخرج سبايك لى، جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج خالد منصور عن فيلمه «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، والذى استقبله الجمهور والنقاد بحفاوة كبيرة كونه تجربة فنية ثرية، قال عنها خالد منصور: أهدى هذه الجائزة إلى مدينة القاهرة التى ألهمتنى هذه فكرة الفيلم وتلك المغامرة التى حلمت بها، وأهديها كذلك إلى اسرة الفيلم.

كما ذهبت جائزة أفضل ممثلة لمريم شريف عن دورها المذهل بالفيلم المصرى «سنو وايت»، وحظيت بتصفيق كبير، ووقف لها الحضور تحية لها، ولتألقها فى الدور الذى جسدت خلاله شخصية إيمان، الشابة التى تواجه تحديات التنمر، بسبب قصر قامتها، والفيلم إخراج تغريد أبوالحسن.

وعبرت مريم شريف عن امتنانها بالجائزة، قائلة: «شكرًا جزيلًا للقائمين على المهرجان على هذا التقدير وكذلك لفريق سنو وايت، الذى منحنى هذه الفرصة. كانت تجربة تجسيد شخصية إيمان محورية فى حياتى، حيث تعلمت الكثير من تجربة النساء الرائعات ومن ورش العمل الداعمة للمخرجة تغريد أبوالحسن. آمل أن يلهم فيلم «سنو وايت» الآخرين لرؤية الجمال فى الاختلاف، فنحن جميعًا متشابهات فى احتياجاتنا ومشاعرنا، ونستحق المساواة والاحترام، لهذا يجب أن نعمل معًا لبناء عالم أكثر شمولية للجميع».

وعقبت تغريد أبوالحسن، مخرجة الفيلم: «إنه لشرف كبير لنا أن نشهد هذا النجاح، فهو لا يقتصر على كونه نتيجة العمل الجاد، بل هو أيضًا تجسيد للرؤية التى آمن بها كل من شارك فى صنع هذا الفيلم». سعينا فى «سنو وايت» لإظهار صورة حقيقية وعميقة وأكثر إنسانية عن حياة قصار القامة من خلال قصة إيمان، التى تسعى لتحقيق حلمها فى الحب والزواج بعيدًا عن المظهر والظروف الاجتماعية. ومن هنا، أتقدم بوافر الامتنان لكل من آمن بهذه الرسالة، وللفريق المبدع خلف هذا العمل من ممثلين وفنيين وكل من ساهم فى نجاح هذا المشروع.

وقد حظى فيلم «سنو وايت» باهتمام واسع منذ عرضه لأول مرة بالمهرجان، ليرسخ مكانته كأول فيلم مصرى يعالج قضايا مجتمع قصار القامة، وأول فيلم يضم بطلة من قصار القامة عالميًا.

وإلى جانب الجوائز التى حصلت عليها السينما المصرية، فاز الفيلم التونسى «الذرارى الحمر» إخراج لطفى عاشور بالجائزة الذهبية لأفضل فيلم، وفاز بالجائزة الفضية الفيلم الفلسطينى «إلى عالم مجهول» إخراج مهدى فليفل، وفاز بجائزة أفضل إنجاز سينمائى فيلم «لقتل حصان منغولى»، إخراج تاو كيو.

ونال الممثل محمود بكرى، جائزة افضل ممثل عن فيلم «إلى عالم مجهول»، وبجائزة أفضل سيناريو فاز فيلم «أناشيد آدم» إخراج عدى رشيد.

وفى مسابقة الأفلام القصيرة فاز بالجائزة الفضية فيلم «العازر» إخراج بيزا هايلو لمّا، بينما فاز بالجائزة الذهبية أفضل فيلم «فقس»، إخراج على رضا كاظمى بور وبانتا مصلح.

وفاز بجائزة الشرق لأفضل وثائقى فيلم «حالة من الصمت» إخراج سانتياجو مازا، وبجائزة شوبارد للموهبة السعودية فازت رولا دخيل الله، وفاز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم دولى «جافانا الصغيرة» إخراج لورانس فالين، وبجائزة الجمهور لأفضل فيلم سعودى فيلم «هوبال»، إخراج عبدالعزيز الشلاحى.