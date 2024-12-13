القدس تشهد مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين مطالبة بالإفراج عن ذويهم

تظاهر عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أمام منزل وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في القدس.

وطالبت العائلات الوزير بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية لإبرام صفقة تبادل أسرى.

ووفقاً لشبكة الجزيرة الإخبارية، جاءت هذه التظاهرات في وقت أفادت فيه مصادر إسرائيلية بأن المفاوضات مع حركة حماس تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق حول "صفقة صغيرة" في الوقت الحالي.

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادرها قولها إن تقدماً إيجابياً تم تحقيقه في المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأضافت المصادر أن الصفقة الجارية تتعلق بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الذين يُعتبرون "حالات إنسانية"، وأن إسرائيل تسعى لزيادة عدد المفرج عنهم.