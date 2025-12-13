كواليس استبعاد إمام عاشور وناصر ماهر من قائمة كأس العرب

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، عن الأسباب الحقيقية وراء غياب عدد من اللاعبين البارزين عن القائمة، وعلى رأسهم إمام عاشور وناصر ماهر، وذلك خلال تصريحاته في برنامج “الكابتن” على قناة DMC.

وأوضح حسن أن الجهاز الفني كان يعتمد بشكل كبير على لاعبي نادي بيراميدز، حيث تم ضم سبعة لاعبين هم: أحمد الشناوي، محمود جاد، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ، قطة، زلاكا، إضافة إلى مروان حمدي.

وأشار إلى أن موافقة بيراميدز على انضمام مروان حمدي لم تكن دعماً مباشراً للمنتخب، بل جاءت نتيجة تواصل الاتحاد المغربي مع النادي لضم اللاعب وليد الكرتي، مما دفع الإدارة للموافقة على خروج حمدي “لاعب مقابل لاعب”.

وتابع أحمد حسن مؤكداً أن الجهاز كان يرغب في ضم الثلاثي: محمد إسماعيل، صلاح محسن، وإمام عاشور، إلا أن حسام حسن قام بضمهم إلى المنتخب الأول الذي يحظى بالأولوية الكاملة، وهو ما منع المنتخب المشارك في كأس العرب من الاستفادة بهم.

وأضاف أن بعض اللاعبين اعتذروا عن عدم المشاركة، حيث رفض أحمد حجازي الانضمام، بينما طلب عبد الله السعيد التواجد مباشرة في البطولة دون الدخول في معسكر الإعداد، وهو ما لم يكن ممكناً.

أما ناصر ماهر، فأوضح حسن أنه كان يفضّل الانضمام للمنتخب الأول، وقد تواصل معه الكابتن حلمي بالفعل، لكنه لم يتم استدعاؤه في النهاية.

كما كشف مدير المنتخب أن عدداً من اللاعبين تعرضوا لإصابات حالت دون ضمهم، مثل حسين الشحات، أحمد عبد القادر، والعش، فيما زادت الأمور تعقيداً بمشاركة أربعة أندية مصرية في البطولات الأفريقية، ما قلل بشكل كبير من إمكانية استدعاء لاعبين إضافيين.

واختتم أحمد حسن تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار القائمة جاء وفقاً للظروف المتاحة والخيارات المتوفرة فقط، في ظل القيود المتعددة التي واجهها الجهاز الفني.