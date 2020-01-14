ضبط طالب متهم بالنصب على مواطنين بالغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا فى طنطا، اليوم الثلاثاء، من ضبط طالب متهم بالنصب على مواطنين بمحافظة الغربية، والاستيلاء على أموالهم، مقابل تأشيرات وعقود عمل بالخارج مزورة.

تعود الواقعة عندما أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة نقاده بمحافظة قنا)، بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول، وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنه يتردد على مدينة طنطا بمحافظة الغربية لجلب ضحاياه وترويج تلك المستندات المزورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه فى كمين أُعد له حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته (5) أكلاشيهات كربونية، منسوبة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة بإحدى الدول العربية، و(21) سمة دخول بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لإحدى الدول العربية (مزورة( ، و(22) عقد عمل بأسماء أشخاص مختلفة، أكلاشيهات لعدد من الجهات الحكومية والخاصة بإحدى الدول العربية، وأكلاشيه لإحدى شركات التجارة والمقاولات العامة بإحدى الدول العربية.

وعدد (8) عقود عمل، منسوبة لأحد الفنادق بإحدى الدول العربية خالية البيانات، وصور للأكلاشيهات الكربونية المشار إليها، تأشيرات دخول لإحدى الدول العربية، صور سمات الدخول وعقود العمل المضبوطة، صور جوازات سفر وبطاقات رقم قومى، صور فحص طبي، سيرة ذاتية)، وكذا العديد من المحادثات بينه وبين عملائه.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي المشار إليه، مضيفاً قيامه بطباعة الأوراق وسمات الدخول المضبوطة بحوزته والمحملة على هاتفه المحمول بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.