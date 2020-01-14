 تواصل الاحتجاجات بطهران لليوم الثالث اعتراضا علي سقوط الطائرة الأوكرانية - بوابة الشروق
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تواصل الاحتجاجات بطهران لليوم الثالث اعتراضا علي سقوط الطائرة الأوكرانية

مظاهرات إيران
مظاهرات إيران
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 5:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 5:58 م

شهدت جامعة طهران، اليوم الثلاثاء، احتجاجات على طريقة التعامل مع قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة والتي راح ضحيتها 176 شخصا من بينهم إيرانيون.

وذكرت قناة "العربية الحدث"، أن المحتجين احتشدوا في العاصمة طهران، وذلك لليوم الثالث على التوالي وسط غضب عام من اعتراف الجيش بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي.

وأضافت أن عشرات المحتجين في إحدى جامعات طهران رددوا الهتافات تنديدا بمقتل بعض الطلاب في حادث الطائرة، فيما تواجد العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب في منطقة أخرى من طهران.

وأشارت إلي أن هناك احتجاجات أخري في كرمان تم تنظيمها علي خلفية مقتل رأس قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في العراق، والتي تطالب أيضا برحيل المرشد علي خامنئي.


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